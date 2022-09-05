Две из трех атомных электростанций Германии будут работать до весны 2023 года, третья закроется в декабре.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

По данным журнала, две АЭС – "Неккарвестхайм" (Neckarwestheim) в Баден-Вюртемберге и "Изар-2" (Isar-2) в Баварии – останутся в рабочем состоянии в качестве аварийного резерва для энергоснабжения до середины апреля 2023 года.

Третья оставшаяся АЭС – "Эмсланд" (Emsland) – должна быть остановлена, как и планировалось, к концу года.

Ранее лидер крупнейшей немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявлял, что в случае закрытия всех трех станций Германию ждет энергетическая катастрофа.

Как писала "Страна", на выходных премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о желании Украины экспортировать ядерную электроэнергию в Германию, чтобы помочь ей стать менее зависимой от поставок энергоресурсов из России.

Между тем в ФРГ уже начали жестко экономить энергоресурсы. В частности, в стране отключили подсветку популярных среди туристов исторических памятников.