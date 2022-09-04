Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде газете Wall Street Journal.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", - цитирует издание Клоде.

Он отмечает, что ЦЕРН стремится к сохранению Большого адронного коллайдера в рабочем состоянии, организация хочет избежать внезапного отключения, которое может вывести из строя машину стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Сообщается, что ЦЕРН ведет переговоры с поставщиком электроэнергии, контролируемым правительством Франции - энергетическим гигантом Electricite de France - о том, чтобы получить предупреждение о том, что потребуется потреблять меньше электроэнергии, за день до того.

Ранее мы писали, что Чехия предложит как можно скорее провести внеочередное заседание Энергетического совета ЕС, чтобы разобраться с ростом цен на энергоносители, которые бьют рекорд за рекордом.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что в Британии почти в два раза поднимут цены на электричество. Тарифы могут вырасти до 10 тыс. фунтов в год.