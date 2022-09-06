В британском телешоу This Morning ("Этим утром") решили разыгрывать оплату счетов за электроэнергию.

Суть программы - зрители по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы.

В понедельник 5 сентября в качестве призов организаторы внезапно предложили оплату счетов за электроэнергию за четыре месяца.

На видео один из дозвонившихся в редакцию как раз получает такой приз. И крайне этому рад.

Цены на электроэнергию в Британии уже этой осенью вырастут в два раза.

Напомним, ранее сообщалось, что британское правительство может вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса. Подобный план действий в чрезвычайных обстоятельствах отрабатывается в последние дни в британских министерствах.

Также мы писали, что британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. По данным Daily Mail, 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию.

Кроме того, сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом со своего поста решил рассказать населению о выгоде новых чайников, которые экономно расходуют электричество. По словам премьера, новый чайник обойдется британцу в 12 фунтов (более 500 гривен), но ежегодная экономия от его использования составит 10 фунтов (426 гривен).