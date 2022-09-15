На зиму заготовили 7 миллионов кубометров дров "на всякий случай". Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Также ожидается, что 2 млрд кубометров газа дадут США зимой.

Напомним, Украине для прохождения отопительного сезона надо 19 млрд кубометров газа. Сейчас в хранилищах - 13,2 млрд кубометров.

"Украина выходит на финишную прямую в подготовке к старту отопительного сезона. Остался ровно месяц до начала подачи тепла в квартиры украинцев", - написал Гетманцев.

По его данным, по состоянию на сейчас имеется:

2,2 млн. тонн угля для тепловых электростанций;

13,2 млрд. кубометров газа в подземных хранилищах.

Через месяц власти планируют выйти на следующие показатели:

2,5 млн. тонн угля (это максимальная мощность складов, но на всякий случай будут развернуты дополнительные);

15 млрд. кубометров собственного газа + 2 млрд. кубометров газа от США в IV квартале 2022 года – I квартале 2023 года (переговоры об увеличении запасов с европейскими партнерами продолжаются);

7 млн. кубометров дров ("на всякий случай")

"Понимая военные риски и попытки РФ уничтожать энергетическую инфраструктуру, имеем сейчас дополнительно:

1,5 тысячи мобильных котельных и генераторов;

запасы оборудования для оперативного ремонта инфраструктуры", - написал Гетманцев.

Ранее глава оператора ГТС заверил, что у Украины достаточно запасов газа в хранилищах для отопительного сезона.

Хоть глава "Нафтогаза" Витренко рассказал о проблемах с нефтебазами и газохранилищами в Украине из-за ракетных ударов РФ. В компании также предупредили, что в квартирах зимой будет холоднее обычного и возможны массовые отключения тепла.

Вчера премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал эвакуацию жителей городов, которые зимой будут оставаться без света и тепла из-за ударов РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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