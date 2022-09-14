Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с журналистами.

По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа из нынешних 13,2 млрд куб. м до 14,5–15 млрд куб. м. При этом Кабмин ставил задачу накопить 19 млрд куб. м.

"Но ввиду того, что ситуация менялась в течение лета, ведя непростые дискуссии с НАК Нафтогазом... мы подошли к сентябрю, получили гарантии наших партнеров от США и северных стран, что сможем рассчитывать на получение газа и в четвертом, и в первом. квартале. Это позволило Минэнерго снизить порог накопления до 15 млрд кубов", – сказал он.

В частности, из США достигнута договоренность о поставках в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего 2 млрд куб. м газа, а также ведутся переговоры с Норвегией и консорциумом стран по предоставлению дополнительного газа.

Также Шмыгаль сообщил, что уголь уже накоплен 2,2 млн тонн – это самые большие запасы за последние годы, и они будут увеличены до 2,5 млн тонн, что соответствует максимальной мощности складов.

Кроме того, Укрзализныця и Гослесагентство накапливают запасы дров еще почти на 1,5 млн кубометров, чтобы к октябрю они достигли 7 млн ​​кубометров.

Месяц назад в "Нафтогазе" говорили, что Украине нужно 8 млрд долларов, чтобы достичь поставленных Кабмином показателей запасов газа 19 млрд кубометров. Власти ожидают, что в следующем отопительном сезоне потребление газа снизится на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым – до 11,7 млрд куб. м.

Ранее глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украина уже накопила 13 миллиардов кубометров голубого топлива. До октября запасы увеличатся еще, что позволит нормально пройти отопительный сезон.

Между тем в "Нафтогазе" не разделяют его оптимизма. Юрий Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на открытом воздухе упадет ниже 10 градусов нуля. Он допустил массовые отключения тепла.