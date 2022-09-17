Правительство Франции приняло решение отключать раньше Лувр и Версальский дворец для экономии электроэнергии.

Об этом заявила в субботу во время интервью на телеканале France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

"Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа. Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели", - сказала Абдул-Малак.

Правительство отдает себе отчет в том, что это меры недостаточные и что большой экономии ими не достичь. Но, по мнению министра, это важно для мобилизации граждан.

Ранее Bloonberg сообщал, что Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев. По данным издания, во Франции у сетевого оператора практически не осталось возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила "красную" тревогу.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь ЕС справиться с энергетическим кризисом