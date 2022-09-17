Немецкие сетевые операторы планируют повысить стоимость своих услуг в три раза. Причиной называют более высокие затраты операторов на поддержание стабильности электросетей.

Об этом сообщает Bild.

В настоящее время операторы взимают с потребителей около трёх центов за кВтч., грядущей зимой цена увеличится до девяти центов. Это значит, что семья из двух человек будет тратить на электричество на 180 евро в год больше.

При этом зимой в Германии ожидаются перебои с электричеством, предупреждает оператор Amprion. Контролируемое почасовое отключение потребителей от электроснабжения придётся производить в случае нехватки мощностей на сетях.

По данным Bloomberg, в Европе готовят план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса зимой.

Ранее мы писали, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь ЕС справиться с энергетическим кризисом.

Помимо этого, недавно Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.

Также мы сообщали, что цены на электроэнергию в Германии и Франции бьют рекорд за рекордом.