В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки армии России под Харьковом и на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Отбиты атаки противника в районе Гоптовки, Купянска, Николаевки Второй, Веселой Долины, Одрадовки, Марьинки, Новомихайловки и Правдино. Украинская авиация поразила 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиции зенитных ракетных комплексов. Подразделениями ПВО уничтожен один БПЛА врага. В зону поражения артиллерии попали объекты ПВО и понтонные переправы россиян. Отдельно сказано о том, что в связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий.

Ранее мы писали, что в Генштабе показали подборку фото о том, как в Эстонии обучают украинских артиллеристов.

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