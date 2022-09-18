В Германии не исключают, что России может открыть "второй фронт" и начать новую войну.

Об этом пишет Bild.

Правда, где это произойдёт непонятно. "Калининград, Балтийское море, граница с Финляндией, Грузия, Молдова… Есть много возможностей", — говорит генеральный инспектор Вооруженных Сил Германии Эберхард Цорн.

Непредсказуемость российского лидера заставляет Запад всерьез отнестись к самой возможности "второго фронта" - хотя сейчас кажется, что силы России истощены пишет Bild. "Я согласна, что Путин непредсказуем. Путин устроил засаду соседу и поставил под сомнение территориальную целостность других государств. Мы стали свидетелями ужасных нарушений прав человека. На этом фоне я не исключаю, что Путин предпримет и другие шаги", - говорит министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Напомним, ранее мы писали, что по версии Business Insider недавние успехи Украины на поле боя не изменят планов России - она все равно продолжит наступление на Донбассе, не считаясь ни с какими потерями.

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