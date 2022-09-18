Никопольский район четырежды за сутки подвергся обстрелам из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительным данным, двое человек погибли, еще трое получили ранения.

В Никополе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, детский сад, магазины, парикмахерская, здание местной администрации, линии электропередач. Из-за обстрела произошло возгорание местного рынка.

По словам военного губернатора, в Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что 16 сентября войска РФ выпустили по Никополю более 40 снарядов. Была ранена 57-летняя женщина, повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Кроме того, обстрелы вызвали четыре пожара.

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