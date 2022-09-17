Донецкие телеграм-каналы сообщают, что во время обстрела центра Донецка 17 сентября в здание "администрации" Ворошиловского района прилетело четыре снаряда.

Сообщается, что один из них попал в крышу последнего этажа, на котором располагается телеканал "Оплот ТВ".

Помимо этого сообщается о прилетах по площади Ленина, по зданию "Минюста ДНР", главпочтампа и около драмтеатра.

На публикуемых видео видны тела людей, которые лежат на улице около драмтеатра.

В "ДНР" заявили, что в результате обстрела погибли минимум четыре мирных жителя.

Как писала "Страна", глава Донецкой ОВА недавно рассказал, какую часть области контролирует Украина.

Тем временем в New York Times написали, что наступление на Донбассе будет для ВСУ более сложным, чем на Харьковщине.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.