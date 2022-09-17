На Донбассе украинским войскам предстоит выполнение гораздо более тяжёлой задачи, чем в Харьковской области, где они в течение нескольких дней брали город за городом, нередко без единого выстрела.

Об этом пишет New York Times в репортаже, написанном из Часов Яра - городе в Донецкой области рядом с Бахмутом.

"Россияне окапывались на Донбассе почти десятилетие. У них бесчисленное количество запасных позиций, укрепленных траншей, десятков тысяч солдат, наемников из пресловутой группы "Вагнера" и авиационное прикрытие из-за близости к российской границе. У них также есть хорошо финансируемая сеть гражданских шпионов на подконтрольных Украине территориях, которые передают секретную информацию россиянам, часто с разрушительными последствиями", - говорится в материале.

Украинский солдат на передовой, побеседовавший с корреспондентом американского издания (но оставшийся анонимным "из-за деликатности его положения") признал, что украинские военные несут тяжелые потери на Донбассе и что "россияне штурмуют нас каждый день и захватывают нашу территорию на пару метров в день".

"В Соледаре со всех сторон раздаются оглушительные взрывы. Черный дым сгущает воздух. Мирные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уйти с пути приближающихся войск. Такие места превратились в змеиную яму. Войска не доверяют народу. Народ не доверяет войскам. Никто никому не доверяет", - пишет корреспондент NYT.

Как писала "Страна", украинские военные сообщили об освобождении двух населенных пунктов Донецкой области на левом берегу Северского Донца - Диброву и Щурово.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия бьет по логистике врага и отражает атаки под Донецком.

Напомним, губернатор Кириленко предупредил, что Донецкую область впервые ждет зима без отопления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.