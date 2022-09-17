Сегодня, 17 сентября, донецкие паблики пишут об обстреле центра Донецка. Над городом поднимается дым.

В телеграм-каналах публикуют фото после обстрела центра города. Судя по всему, прилёты были в здание "администрации" Ворошиловского района и почтамта.

Также публикуются видео с центральной площади города (имени Ленина), где горит микроавтобус.

Как писала "Страна", украинские военные сообщили об освобождении двух населенных пунктов Донецкой области - Диброво и Щурово.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия бьет по логистике врага и отражает атаки под Донецком.

Напомним, губернатор Кириленко предупредил, что Донецкую область впервые ждет зима без отопления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.