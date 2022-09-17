Украинские военные заявляют, что освободили два населённых пунктов к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца - Диброву и Щурово.

Видео с поднятием украинских флагов в городах размещено в соцсетях.

День не называется, но по Щурово указывается время - 13:00. То есть, видео снималось, возможно, вчера.

Еще одно видео появилось из Дибровы. Украинские военные заявляют, что зашли в населённый пункт и подняли там украинский флаг.

Официально об освобождении Дибровы и Щурово ещё не сообщалось.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия бьет по логистике врага и отражает атаки под Донецком.

Напомним, губернатор Кириленко предупредил, что Донецкую область впервые ждет зима без отопления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.