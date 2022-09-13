Под контролем Украины по-прежнему остается 45 процентов Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

"Донецкая - одна из крупнейших областей, которая испытывала и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – это не занятые врагом, а уничтоженные города", - сказал Кириленко.

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Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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