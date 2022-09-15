Россияне вечером 15 сентября нанесли уже второй за день ракетный удар по Кривому Рогу. В районе гидротехнических сооружений зафиксировано два прилета.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях и ничего не снимать.

Напомним, что вчера также власти заявляли о прилёте по гидротехническим сооружениям. После удара по дамбе в Кривой Рог хлынула вода, уровень Ингульца менялся каждый час.

Сегодня после обеда уровень воды значительно снизился, но почти 80 домов все еще были подтоплены.

Также мы писали, что сегодня россияне уже наносили удар по городу. Попадание пришлось по промышленному предприятию.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.