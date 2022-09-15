В Кривом Роге удар 15 сентября был нанесен крылатой ракеты по промышленному предприятию.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул у себя в телеграм-канале.

"Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - сообщил он.

Ранее Вилкул призвал жителей оставаться в своих укрытиях, ничего не снимать и не выкладывать в соцсетях.

Напомним, 14 сентября стало известно об ударе РФ по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав фото разрушений. "Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог", – написал он и пообещал расплату.

Последствия ракетного удара ликвидировали всю ночь. По словам главы Криворожской ВГА Александра Вилкула, по дамбе били ракетами "Кинжал" и "Искандер", подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, оттуда эвакуировали людей. В ГосЧС сообщают, что из-за удара по дамбе на реке Ингулец подтопило более 100 домов и дворов.

Сегодня, 15 сентября, на дамбе Карачуновского водохранилища установили два шандорных затвора. Благодаря этому уровень воды удалось снизить на 40 сантиметров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.