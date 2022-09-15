В Кривом Роге на дамбе Карачуновского водохранилища, по которой накануне россияне нанесли ракетные удары, уже установили два шандорных затвора. Благодаря этому уровень воды удалось снизить на 40 сантиметров.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко телеграм-канале. Также он опубликовал фото ликвидации последствий удара по Карачуновской дамбе.

Он сообщил, что за ночь удалось поставить первый затвор-шандор, зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см.

"После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см. Работаем над полной локализацией утечки. Ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблема будет устранена", - написал Тимошенко.

Отметим, ранее уровень воды в Ингульце поднимался до двух метров.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.