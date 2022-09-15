В Кривом Роге всю ночь ликвидировали последствия ракетного удара по Карачуновской дамбе.

Глава Криворожской ВГА Александр Вилкул сообщает, что подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, оттуда эвакуировали людей.

Днепропетровский губернатор Валентин Резниченко заявил, что уровень воды на разных участках Ингульца поднялся от 1 до 2 метров. К этой минуте его удалось снизить на 13 сантиметров.

Ликвидация последствий аварии продолжается. Одна из ракет попала в систему водоснабжения военного городка. Там воды по-прежнему нет.

Вилкул заявляет, что по дамбе били ракетами "Кинжал" и "Искандер".

Россия пока этого не подтверждала. Ранее в Москве заявляли, что трижды использовали "Кинжал" в Украине. Это новейшая российская ракета, которая благодаря сверхзвуковой скорости и маневренности считается трудно уязвимой для систем ПРО.

Напомним, что вчера около полуночи в Кривом Роге провели несколько управляемых подрывов гидросооружения на реке Ингулец, чтобы минимизировать последствия российского ракетного удара по Карачуновской дамбе, из-за чего началась масштабная утечка воды.

Два взрыва при содействии ГосЧС произошли в районе жилмассива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.

14 сентября армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.

По мнению советника ОПУ Алексея Арестовича, россияне нанесли удар по дамбе в Кривом Роге, чтобы поднявшаяся вода в реке Ингулец смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области.