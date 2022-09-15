В Кривом Роге провели несколько подрывов гидросооружения на реке Ингулец, чтобы минимизировать последствия российского ракетного удара по Карачуновской дамбе, из-за чего началась масштабная утечка воды.

Об этом сообщают местные власти.

Два взрыва при содействии ГосЧС произошли в районе жилмассива Черногорка около полуночи, о чем заранее предупредили местных жителей.

Напомним, 14 сентября армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец.

После этого Владимир Зеленский опубликовал фото с разрушенной Карачуновской дамбы в Кривом Роге.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, утечка воды на месте удара составляет 100 кубометров в секунду, а уровень воды в реке Ингулец меняется ежечасно.

По мнению советника ОПУ Алексея Арестовича, россияне нанесли удар по дамбе в Кривом Роге, чтобы поднявшаяся вода в реке Ингулец смыла украинские переправы, которые ВСУ наводят для наступления в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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