Харьков сегодня ночью подвергся очередному ракетному обстрелу. Около половины первого снаряды прилетели по Киевскому району.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

По его предварительной информации, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Напомним, что накануне в Харькове побывал президент Владимир Зеленский. Он посмотрел, как восстанавливают разрушенный войной дом.

В Харькове уже запустили троллейбусы и трамваи в наиболее пострадавших районах: на Салтовке, в Индустриальном и Немышлянском районах. Трамвай: Киевский и Салтовский районы.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.