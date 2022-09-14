После поездки в Изюм Харьковской области Владимир Зеленский побывал в Харькове. Там он посетил район с разрушенным из-за обстрелов домом и ознакомился с ходом восстановительных работ.

Мы писали, что в Харьковскую область Владимир Зеленский сегодня приехал с шевроном, на котором изображен череп и написано "Украина или смерть".

Днем Зеленский опубликовал фото своей поездки в освобожденный Изюм Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.