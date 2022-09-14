Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Twitter.

"Мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Развитие успеха путей солидарности для обеспечения беспрепятственного доступа к Единому рынку. Включаем Украину в нашу Европейскую зону свободного роуминга. Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Зеленским", - написала она.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что настало время ограничить цены на газ из России.

Напомним также, что лава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 из-за участия в нем Путина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.