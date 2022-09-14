Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото своей поездки в освобожденный Изюм Харьковской области.

Соответствующие фото президент опубликовал в своем телеграм-канале.

"Прежде, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", - подписал фото Владимир Зеленский.

Судя по кадрам, кроме центральной площади, где сегодня официально подняли флаг Украины, президент вместе с главой ОП Андреем Ермаком побывал на мосту, прошелся по городу, поблагодарил украинских военных.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что ВСУ вошли в Изюм.

Также мы публиковали видео, как выглядит Изюм после полугода российской оккупации.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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