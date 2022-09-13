В ряде районов Харькова удалось восстановить электричество и восстановить работу наземного транспорта. Так, с сегодняшнего дня впервые запустили троллейбусы и трамваи в районах, которые больше всего пострадали в результате обстрелов.

"Запустили троллейбусы на Салтовке, в Индустриальном и Немышлянском районах. Трамвай: Киевский и Салтовский районы", - сказал "Стране" Игорь Терехов.

По словам Терехова, россияне разбили трансформаторную подстанцию, была нарушена система энергоснабжения "Укрэнерго". Подачу электроэнергии удалось перезапустить, однако сегодня сеть упала повторно.

"На данный момент постепенно начинаем запускать. План действий в случае повторного отключения электроэнергии понятен, но озвучить его я не могу из соображений безопасности", - сообщил Терехов.

Он добавил, что из-за проблем с электричеством метро в Харькове пока не работает.

"Будем возобновлять работу метрополитена постепенно. Следите за новостями", - сказал мэр Харькова.

Как писала "Страна", в Харькове после обстрелов наблюдаются проблемы со связью, в Госспецсвязи рассказали, что неполадки устранят до конца дня.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины