Назначенные РФ "власти" Харьковской области заявляют, что российские учителя не работали на освобожденных Украиной частях региона.

Об этом пишут российские СМИ.

"О судьбе педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией - неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о том, что на освобождённых территориях Украины задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе, в комментарии "Стране" сообщала вице-премьер Ирина Верещук.

По словам Ирины Верещук, их будут судить по ст.438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно.

Она уточнила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена. "Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных", - отметила Верещук.

Еще в июле, по данным The Guardian, от учителей на захваченных территориях требовали согласие на переход на школьную программу РФ.

Российским учителям обещали платить почти двести тысяч рублей за работу на оккупированном юге Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины