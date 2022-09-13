В Харькове и области 13 сентября снова исчезло электроснабжение, потому что вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Это последствия коварных обстрелов россиян, которые были накануне", - написал он.

Энергетики уже работают над устранением проблемы.

Вместе с тем, в Харькове не работает метро на фоне перебоев со светом.

Напомним, россияне два дня подряд наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за обстрелов ТЭЦ-5 в Харьковской области сильно пострадала. Там оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.

В городе и ряде населенных пунктов из-за обстрела ТЭЦ начались перебои со светом. В Харькове вчера и позавчера также останавливалось метро, люди шли по туннелям пешком.

В отдельном материале мы рассказывали, почему после удара по ТЭЦ в Харькове оказались обесточены несколько областей и чем это грозит в будущем.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.