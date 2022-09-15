В ГСЧС сообщают, что из-за удара по дамбе на реке Ингулец подтопило более 100 домов и дворов. Об этом спасатели пишут в телеграм-канале.

Кроме того, в Днепропетровской области:

В Марганецкой громаде повреждена ЛЭП. Более 700 семей остались без света.

Из-за поврежденных водопроводов без воды остается тысяча жителей Софиевской громады и 7 тыс. – Лозоватской.

В Никополе повреждено 12 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий, 2 предприятия, 5 хозяйственных построек. Утром противник снова ударил по городу.

Напомним, по данным областных властей, дамбу удалось восстановить, уровень воды снижается.

Как писала "Страна", первым об ударе по Карачуновской дамбе в Кривом Роге сообщил президент Владимир Зеленский 14 сентября, опубликовав фото разрушений. "Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог", – написал он и пообещал расплату.

Последствия ракетного удара ликвидировали всю ночь. По словам главы Криворожской ВГА Александра Вилкула, по дамбе били ракетами "Кинжал" и "Искандер", подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, оттуда эвакуировали людей.

Сегодня, 15 сентября, на дамбе Карачуновского водохранилища установили два шандорных затвора. Благодаря этому уровень воды удалось снизить на 40 сантиметров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.