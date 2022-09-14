Украинские телеграм-каналы публикуют видео с места сегодняшнего "прилета" в Кривом Роге – поврежденную дамбу на Карачуновском водохранилище.

Именно из-за этого в реке Ингулец резко повысился уровень воды.

Напомним, сегодня, 14 сентября, армия РФ несколько раз обстреляла Кривой Рог. В следствие одного из ракетных ударов начали поступать сообщения о повышении уровня воды в реке Ингулец. О первом ракетном ударе стало известно из сообщения оперативной группировки войск "Каховка" во временном промежутке 17.01-17.06.

Позже стало известно, что жители Кривого Рога начали делать запасы воды после сообщений в местных телеграм-каналах о возможном отключении водоснабжения в Кривом Роге в результате ракетного удара. После этого местные каналы в Кривом Роге начали сообщать о повышении уровня реки Ингулец после ракетного удара.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал о 8 прилётах по городу. Куда именно были прилёты он не уточнил, но написал, что пострадали гидротехнические сооружения, "имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

Вечером глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил удар по инфраструктурному объекту города и заявил, что водоснабжение в Кривом Роге уже восстанавливается.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.