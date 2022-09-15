Ситуация с подтоплением Кривого Рога после ликвидации последствий удара по дамбе стабилизируется, заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Час назад был установлен очередной затвор, который повлиял на уровень воды, сообщил он.

По его словам, в парке Мершавцева, где вчера уровень воды был 190 см, сейчас - 65 см. Т.е. уровень воды упал на 125 см. Остаются подтоплены 79 из 116 частных домов и приусадебных участков.

Напомним, 14 сентября стало известно об ударе РФ по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав фото разрушений. "Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог", – написал он и пообещал расплату.

Последствия ракетного удара ликвидировали всю ночь. По словам главы Криворожской ВГА Александра Вилкула, по дамбе били ракетами "Кинжал" и "Искандер", подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, оттуда эвакуировали людей. В ГосЧС сообщают, что из-за удара по дамбе на реке Ингулец подтопило более 100 домов и дворов.

Сегодня, 15 сентября, на дамбе Карачуновского водохранилища установили два шандорных затвора. Благодаря этому уровень воды удалось снизить на 40 сантиметров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.