Ночью с 15 на 16 сентября российские войска снова обстреливали Днепропетровскую область. Пострадали Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне гатили их "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам.

Больше всего пострадал Никополь. Войска РФ выпустили по городу более 40 снарядов. Ранена 57-летняя женщина.

Также в городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Обстрелы вызвали четыре пожара.

В Червоногригоровской громаде пострадали три многоэтажки и магазин. Из людей никто не пострадал.

В Марганецкой и Зеленодольской громадах также обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера россияне ударили по Кривому Рогу. В районе гидротехнических сооружений было зафиксировано два прилета.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.