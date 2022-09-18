В воскресенье, 18 сентября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале и публикует фото последствий обстрела.

"Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району – из "Градов" и тяжелой артиллерии. Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет", - написал Резниченко.

По его словам, в городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Однако пожар уже потушили.

Также задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

Кроме этого, в Николаеве вчера вечером под обстрел попала одна из больниц и гаражный кооператив, сообщил мэр Александр Сенкевич.

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