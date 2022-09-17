Сегодня, 17 сентября, Славянская тепловая электростанция (ТЭС) подверглась обстрелам. В результате там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает у себя в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, повреждено оборудование на территории станции. В результате обстрела в посёлке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

"Пожар ликвидируют спасатели" - сообщает Кириленко.

Ранее Генштаб сообщал, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.