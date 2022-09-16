Два человека погибли, трое ранены в результате сегодняшних обстрелов Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук в своем Телеграм-канале.

По его словам, сегодня по Днепропетровской области ударили пять вражеских ракет "Искандер-К", три из них были сбиты.

Погибли два человека в Зеленодольской общине, там же ранен один человек. Два человека ранены в Марганецкой общине.

Напомним, сегодня днем украинская ПВО сбила три крылатые ракеты "Искандер", которые были запущены по Днепропетровской области.

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