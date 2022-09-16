По состоянию на утро пятницы, 16 сентября, водоснабжение в Кривом Роге, по которому россияне два дня подряд наносили ракетные удары, стабилизировано.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Работы по ликвидации последствий ракетных ударов на гидротехнических сооружениях города продолжаются.

Отметим, удары по гидротехническим сооружениям Кривого Рога войска РФ наносили дважды - 14 и 15 сентября. После удара по Карачуновской дамбе в среду в реке Ингулец сильно поднялся уровень воды, в городе наблюдалось подтопление.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.