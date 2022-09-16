В пятницу, 16 сентября, украинская ПВО сбила три крылатые ракеты "Искандер", которые были запущены по Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Восток".

Удар был нацелен по трем районам Днепропетровской области, пишет командование.

Отметим, что сегодня днем войска РФ в пятницу нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Это третий день подряд, когда россияне бьют по городу. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уточнил, что сегодняшний удар пришелся по критической инфраструктуре, серьезные повреждены гидротехнические сооружения.

Вчера, 15 сентября, россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. А через некоторое время - по гидротехническим сооружениям.

Отметим, что 14 сентября также сообщалось об ударе по гидротехническим сооружениям. Войска РФ ударили ракетами по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. Из-за этого в городе началось подтопление.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.