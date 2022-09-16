Войска РФ в пятницу нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне бьют по городу третий день подряд
Войска РФ 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Это третий день подряд, когда россияне бьют по городу.
Об ударе в телеграм-канале сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
Он призвал горожан оставаться в укрытиях, не снимать и не публиковать ничего в соцсетях.
Напомним, 14 сентября войска РФ нанесли удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. После этого в Кривой Рог хлынула вода.
15 сентября россияне сначала нанесли удар по промышленному предприятию. Позже еще две ракеты были выпущены в район гидротехнических сооружений.
Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.