Войска РФ 16 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Это третий день подряд, когда россияне бьют по городу.

Об ударе в телеграм-канале сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он призвал горожан оставаться в укрытиях, не снимать и не публиковать ничего в соцсетях.

Напомним, 14 сентября войска РФ нанесли удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге. После этого в Кривой Рог хлынула вода.

15 сентября россияне сначала нанесли удар по промышленному предприятию. Позже еще две ракеты были выпущены в район гидротехнических сооружений.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.