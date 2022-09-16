Вода в реке Ингулец покраснела после подтопления, которое произошло из-за удара по дамбе в Кривом Роге.

Об этом пишет "Первый Криворожский" и публикует фото.

Официальных сообщений по этому поводу не было.

Напомним, утром сообщалось, что нарушенное из-за удара по дамбе водоснабжение Кривого Рога удалось стабилизировать.

Тем временем, днем в пятницу по Кривому Рогу нанесен очередной ракетный удар, сообщил глава РВА Вилкул.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.