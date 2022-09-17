В ночь с пятницы на субботу оккупанты обстреляли Очаков и Дмитровку Николаевской области. В результате один человек погиб, местами отсутствуют свет и вода.

Об этом сообщают местные власти.

Погибший человек - на территории села Дмитровка. Обстрел там был зафиксирован в 02:50, в результате были повреждены очистные сооружения и электроподстанция.

Что касается Очакова, то удары по городу наносились и вчера во второй половине дня, и сегодня утром. Пострадавших нет, но в некоторых районах города нет воды и электричества.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть Николаев всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.