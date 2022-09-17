Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендует покинуть Николаев всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

Об этом он сообщил в комментарии финской газете Ilta-Sanomat.

"Все, кто имеет работу и может помочь военным, пусть работают вместе и помогают солдатам побеждать. Если нет работы, то лучше покинуть регион", – заявил он.

Ким также добавил, что население города твердо стоит на стороне Украины, несмотря на то, что некоторые граждане общаются на русском.

"Оккупация Донбасса и Крыма в 2014 году наглядно показала нам, что такое Россия. На оккупированных территориях ничего хорошего нет, Россию здесь никто не хочет", – подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.