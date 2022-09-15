В Николаевской области на протяжении ночи до 06:17 противник наносил удары по городу Очаков, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Попадания преимущественно по аквазоне, пострадавших нет", - сообщил он.

Также Ким сообщил, что окрестности Николаева были обстреляны в 00:30. Информация о последствиях уточняется.

Кроме того, в течение суток обстрелян ряд населенных пунктов в Николаевском районе области. Из-за обстрелов села Ивановка и Яселка остались без электричества. Обошлось без пострадавших.

Также был удар по инфраструктурному объекту в Черноморке. Под постоянным огнем населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии столкновения.

В Березнеговатском районе был удар по комбикормовому заводу.

Как писала "Страна", вчера в Николаеве после недавнего обстрела были повреждены дома во всех районах города.

Также мы рассказывали, что в Николаеве задержали пенсионера, который передавал россиянам данные о позициях ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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