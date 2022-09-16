В Сети появилось видео огромной очереди за водой в Николаеве.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что очередь за водой растянулась на сотни метров.

Напомним, 29 августа в Николаеве пропала холодная и горячая вода из-за аварии, которая произошла на водозаборе из Днепро-Бугского лимана. Ремонт может занять не один день, пока аварию не устранят, вода не будет подаваться вообще.

Вместе с тем, в "Николаевводоканале" говорили, что "авария произошла не в результате боевых действий", и обещали как можно скорее возобновить подачу воды в городе.

Ранее мы писали, что мэр Николаева Александр Сенкевич посетовал, что жители обвиняют городскую власть в отсутствие питьевой воды. По его словам, единственный способ возврата нормального водоснабжения - это восстановление тех труб, что были разрушены во время боев между Днепром и Николаевом.

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