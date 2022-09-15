Правоохранители опубликовали видео последствий ночного удара по Бахмуту Донецкой области, где из-за обстрелов обрушилась многоэтажка.

Ролик публикует пресс-служба Бахмутского районного отделения полиции.

На кадрах видно обрушенные этажи жилого дома - обрушился почти целый подъезд. На месте работают спасатели, они ликвидируют пожар, который, судя по всему, возник после обстрела. Под завалами могут находиться четыре человека.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко публиковал фото последствий ударов по Донецкой области. Он сообщил, что активнее всего противник обстреливал Бахмутский район.

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