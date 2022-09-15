Войска РФ ударили по Донецкой области. В Торецке пострадала больница, в Бахмуте обрушилась многоэтажка. Фото
Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. Больше всего в течение последних суток пострадал Бахмутский район. Там из-за обстрела около полуночи обрушился многоэтажный дом, под его завалами, по данным спасателей, может находиться 4 человека.
Фото последствий удара по региону в Telegram-канале опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В Торецке была обстреляна больница, повреждены 3 отделения, ранен 1 человек.
В Мирнограде из-за попадания по шахте ранен 1 человек. Предварительно, стреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".
В Авдеевке был массированный обстрел центра города.
Из "Ураганов" обстреляна Новобахмутовка, обошлось без пострадавших, сообщил Кириленко.
По данным МВД, за сутки в Донецкой области было 25 обстрелов, пострадали 30 гражданских объектов - 15 жилых домов, здания ТЭС, линии электропередач.
Как писала "Страна", 12 сентября ВСУ освободили село Богородичное Донецкой области близ Святогорска.
Напомним, РФ продолжает попытки наступления на Донбассе и юге, которые отражают ВСУ, несмотря на сильные обстрелы Славянска, Торецка и Авдеевки со стороны противника.
Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.
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