Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. Больше всего в течение последних суток пострадал Бахмутский район. Там из-за обстрела около полуночи обрушился многоэтажный дом, под его завалами, по данным спасателей, может находиться 4 человека.

Фото последствий удара по региону в Telegram-канале опубликовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В Торецке была обстреляна больница, повреждены 3 отделения, ранен 1 человек.

В Мирнограде из-за попадания по шахте ранен 1 человек. Предварительно, стреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч".

В Авдеевке был массированный обстрел центра города.

Из "Ураганов" обстреляна Новобахмутовка, обошлось без пострадавших, сообщил Кириленко.

По данным МВД, за сутки в Донецкой области было 25 обстрелов, пострадали 30 гражданских объектов - 15 жилых домов, здания ТЭС, линии электропередач.

Как писала "Страна", 12 сентября ВСУ освободили село Богородичное Донецкой области близ Святогорска.

Напомним, РФ продолжает попытки наступления на Донбассе и юге, которые отражают ВСУ, несмотря на сильные обстрелы Славянска, Торецка и Авдеевки со стороны противника.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.