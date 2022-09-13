Из-за обстрелов разрушены жилые дома. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Славянск Донецкой области снова был под обстрелом. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, две многоэтажки, еще шесть домов пострадали от взрыва.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил информацию о пострадавшей и погибшем. По его словам, из-за обстрелов ранения получила женщина, а 86-летний мужчина погиб.

По данным Кириленко, в области под обстрелом было также пгт Острое, там поврежден двухэтажный дом. Авдеевка также подверглась массированному обстрелу.

Также трое людей ранены в Торецке, там повреждены по меньшей мере четыре дома.

По Северску ночью россияне нанесли авиаудар, разрушен дом.

Вместе с тем, Кириленко призвал людей эвакуироваться.

В Славянске за сутки в результате обстрелов погибли два человека

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

Фото последствий обстрелов Славянска 13 сентября

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