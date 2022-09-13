Славянск Донецкой области снова был под обстрелом. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, две многоэтажки, еще шесть домов пострадали от взрыва.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мэр Славянска Вадим Лях уточнил информацию о пострадавшей и погибшем. По его словам, из-за обстрелов ранения получила женщина, а 86-летний мужчина погиб.

По данным Кириленко, в области под обстрелом было также пгт Острое, там поврежден двухэтажный дом. Авдеевка также подверглась массированному обстрелу.

Также трое людей ранены в Торецке, там повреждены по меньшей мере четыре дома.

По Северску ночью россияне нанесли авиаудар, разрушен дом.

Вместе с тем, Кириленко призвал людей эвакуироваться.

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