В Славянске завершили разбор завалов разрушенного в результате обстрела дома. Найдены тела трех погибших
В Славянске закончили разбирать завалы жилого дома после утреннего обстрела. Найдены тела трех погибших.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области на своей странице Facebook.
По данным ГСЧС, погибли двое женщин и один мужчина. В результате разбора завалов было расчищено около 50 тонн разрушенных элементов дома.
"На данный момент работы завершены", - сообщают спасатели.
Напомним, ранее мы писали, что из-под завалов дома в Славянске достали тело одного погибшего. Тогда в службах предположили, что под обломками могут оставаться еще люди.
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