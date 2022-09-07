Под завалами найдены тела троих погибших в результате утреннего обстрела Славянска. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Славянске закончили разбирать завалы жилого дома после утреннего обстрела. Найдены тела трех погибших.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области на своей странице Facebook.

По данным ГСЧС, погибли двое женщин и один мужчина. В результате разбора завалов было расчищено около 50 тонн разрушенных элементов дома. 

"На данный момент работы завершены", - сообщают спасатели.

ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области сообщило, что спасатели достали тела троих погибших из-под завалов в Славянске, случившихся после утреннего обстрела города

Напомним, ранее мы писали, что из-под завалов дома в Славянске достали тело одного погибшего. Тогда в службах предположили, что под обломками могут оставаться еще люди.

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