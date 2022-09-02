Сегодня утром, 2 сентября, российские войска обстреляли детский сад "Теремок" по улице Торской в Славянске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

К счастью, жертв нет. Паблики обнародовали видео последствий прилёта по "Теремку".

Ранее россияне обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста в Славянске, а мэр города заявил о росте интенсивности обстрелов города и повреждении 600 домов.

По данным Генштаба, украинская армия успешно обороняется под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.