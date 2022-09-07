В Славянске войска РФ ударили по школе и жилому дому, там рухнул подъезд. Под завалами могут быть люди
В среду, 7 сентября, в Славянске Донецкой области российские военные нанесли два удара. Первый пришелся по 4-й школе на Черевковке, второй - на улицу Торская, дом 43.
Об этом сообщил мэр Вадим Лях.
"Рухнул подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Славянске российские военные из ствольной артиллерии обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.
Также мы писали, что в Славянске обстрел уничтожил спортзал, куда ходил мэр.
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