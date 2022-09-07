Из-под завалов дома в Славянске достали тело одного погибшего. Под обломками могут оставаться еще трое
В среду, 7 сентября, в ходе разбора завалов разрушенного из-за обстрела в Славянске дома спасатели извлекли тело одного погибшего.
Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.
Работы на месте прилета продолжаются, под завалами могут находится еще трое людей.
"На месте работают полицейские и спасатели, которые расчищают завалы дома. Под завалами остаются по меньшей мере три человека - двое мужчин и женщина, все гражданские жители", - сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Напомним, сегодня российские военные нанесли два удара. Первый - по 4-й школе на Черевковке, второй - на улицу Торская, дом 43, где рухнул подъезд.
Ранее сообщалось, что в Славянске российские военные из ствольной артиллерии обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.
Также мы писали, что в Славянске обстрел уничтожил спортзал, куда ходил мэр, детсад "Теремок", химико-механический техникум, два микрорайона и частный сектор.
В начале сентября мэр Славянска заявил о росте интенсивности обстрелов города.
Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.
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