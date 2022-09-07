В среду, 7 сентября, в ходе разбора завалов разрушенного из-за обстрела в Славянске дома спасатели извлекли тело одного погибшего.

Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

Работы на месте прилета продолжаются, под завалами могут находится еще трое людей.

"На месте работают полицейские и спасатели, которые расчищают завалы дома. Под завалами остаются по меньшей мере три человека - двое мужчин и женщина, все гражданские жители", - сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Напомним, сегодня российские военные нанесли два удара. Первый - по 4-й школе на Черевковке, второй - на улицу Торская, дом 43, где рухнул подъезд.

Ранее сообщалось, что в Славянске российские военные из ствольной артиллерии обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.

Также мы писали, что в Славянске обстрел уничтожил спортзал, куда ходил мэр, детсад "Теремок", химико-механический техникум, два микрорайона и частный сектор.

В начале сентября мэр Славянска заявил о росте интенсивности обстрелов города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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