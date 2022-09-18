Россияне пытаются вести штурм под Донецком и строят укрепления при въезде в Крым. Утренняя сводка Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook опубликовал свежую сводку. Основное из утренней сводки Генштаба ВСУ:
- Уже второй день в сводках говорится о штурме Авдеевки россиянами. Сообщается о больших потерях ранеными у РФ: примерно по 30 человек в день.
- Под Бахмутом отбиты вражеские атаки в районе Николаевки 2-й, Веселой Долины, Отрадовки. Под Донецком - в районе Марьинки и Новомихайловки.
- В Херсонской области российские войска атаковали в районе Правдино к югу от Посад-Покровского.
- По данным разведки, россияне строят укрепления на Чонгаре при въезде в Крым.
Напомним, вчера в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска отбили атаки на Донбассе и уничтожили живую силу врага в Херсоне. В течение дня отбиты были атаки врага в районах Бахмута. Из-за того, что обстрелы ВСУ уничтожили пути отступления россиян через Днепр, они готовят альтернативные способы. В районе Каховской гидроэлектростанции они затопили 9 автомобилей для создания импровизированной переправы. Также подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне.
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